Sabato 25 Maggio 2019, 10:49

Denunciati per furto e ricettazione di un cellulare tre giovani, tra cui una minorenne. L'oggetto, un cellulare, era stato sottratto a un bambino mentre era in classe. Il fatto era accaduto l'anno scorso alla scuola media di Cusano Mutri (Benevento). Le indagini dei carabinieri erano partite dalla segnalazione della madre dell'alunno. I militari studiando i tabulati hanno ricostruito i vari passaggi. La minore, uscendo un'ora prima da scuola, era riuscita a sottrarre il cellulare da un cassetto dove era custodito insieme agli altri e lo aveva consegnato al fratello maggiorenne, già noto alle forze dell'ordine. Quest'ultimo, a sua volta, lo aveva ceduto ad un altro ragazzo di Benevento, gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio.