CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Luglio 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paziente sannita con infarto miocardico acuto, trasportato al Moscati di Avellino alle prime luci dell'alba di ieri, a causa dei disguidi nella rete Ima dell'azienda ospedaliera San Pio. È accaduto che, G. C., 55enne residente in un comune della provincia di Benevento, in seguito a una richiesta telefonica di ricovero al Rummo, sia stato rifiutato e trasferito direttamente nella struttura ospedaliera del capoluogo irpino, perché l'ospedale non era in grado di accoglierlo. Nell'occhio del ciclone, sempre l'angiografo del reparto di Cardiologia interventistica e Utic, negli ultimi giorni oggetto di polemiche.