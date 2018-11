Il Prefetto di Benevento Cappetta convocherà a breve una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargata a una ventina di sindaci della Valle Telesina, presso la sala consiliare di Castelvenere, comune dove la scorsa settimana si è consumata l'ennesima rapina e sequestro di persona nei confronti dell'ex sindaco Eugenio Carlo e di sua moglie, entrambi insegnanti in pensione. È quanto emerso al termine della riunione in prefettura a Benevento con i vertici delle Forze dell'ordine per decidere la intensificazione delle attività di prevenzione generale e di controllo del territorio mediante l'adozione di servizi straordinari aggiuntivi con l'impiego di pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Martedì 6 Novembre 2018, 18:06

