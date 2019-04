CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 8 Aprile 2019, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi due milioni di euro che potrebbero rimpinguare le casse di Palazzo Mosti. Un tesoretto virtuale che contribuisce a far quadrare sulla carta i bilanci municipali ma non alimentano la liquidità. Il Comune di Benevento conta di incassare 1,8 milioni di euro per irregolarità di vario tipo sanzionate dalla Polizia municipale. Residui attivi ancora potenzialmente rivendicabili anche se la reale capacità di riscuotere le somme è tutta da verificare. I dati emergono dal monitoraggio pubblicato nelle scorse ore da Il Sole 24 Ore. Un quadro nel quale i quasi due milioni non introitati dal capoluogo sannita impallidiscono davanti alle cifre monstre attribuite a Roma, due miliardi di euro non riscossi, e Milano che aspetta «solo» 1 miliardo.IN CAMPANIAMa anche in Campania i numeri sono di tutto rispetto. Napoli potrebbe darsi una consistente risollevata se portasse negli asfittici forzieri i 781 milioni di euro messi nero su bianco sui blocchetti della municipale. Se l'incantesimo riscossione funzionasse Salerno avrebbe di colpo 50,7 milioni in più e anche Caserta e Avellino nel loro piccolo porterebbero a casa 9 milioni. Raffronti che non possono comunque far brindare Benevento al mal comune. A sollecitare qualche correzione di rotta provvede l'analisi delle quote di riscossione annue. Nel 2017 Palazzo Mosti è riuscito a farsi pagare soltanto il 36,6 per cento delle sanzioni emesse per infrazioni al Codice della strada e per altre violazioni in materia di tutela ambientale, attività commerciale, decoro urbano. In regione fa peggio Napoli con il 18,7 per cento ma non gli altri capoluoghi. Salerno è al 39 per cento, Caserta fa il 41,1 per cento e addirittura Avellino arriva al 57,4.