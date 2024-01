Ripristinare uno dei rari collegamenti che esistevano tra Benevento e Napoli. È la richiesta bipartisan che arriva dalla commissione Trasporti del Consiglio comunale in merito alla soppressione della coppia di corse in autobus, via autostrada, tra il capoluogo sannita e quello regionale, garantita fino allo scorso 21 dicembre dalla ditta Mot.Tam. Da quel momento, è scattato lo stop al collegamento in partenza dalla città delle streghe alle 13.15, e a quello di ritorno delle 16 da Napoli, privando studenti e pendolari sanniti di una delle poche opportunità di raggiungere il capoluogo regionale. Nel panorama asfittico dei collegamenti con Partenope, anche l'eliminazione di una semplice coppia di corse rappresenta una perdita sensibile. Di qui la mobilitazione della commissione consiliare su istanza dei consiglieri di Civico22 Angelo Moretti e Giovanna Megna.

Il presidente Alboino Greco e i componenti Mara Franzese, Luisa Petrone, Antonio Picariello, Marika Mignone, Giovanni Zanone, Alfredo Martignetti, per la maggioranza, e Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Rosetta De Stasio, Francesco Farese per l'opposizione, hanno approvato ieri congiuntamente un documento di sensibilizzazione sulla problematica rivolto alla Regione, per il tramite dei vertici comunali.

«La città di Benevento - argomenta il testo - sconta notevoli carenze in merito ai collegamenti e ai trasporti ferroviari e su gomma, da e verso Napoli. Dal 21 dicembre l'azienda Mot.Tam ha comunicato la sospensione delle corse autobus Benevento-Napoli delle 13.15, e Napoli-Benevento delle 16, in quanto le stesse sono autorizzate in via sperimentale e non supportate da incentivi regionali. L'ulteriore riduzione di servizi di trasporto da e verso Napoli rappresenta un grave disagio per i cittadini. Riteniamo opportuno attivare ogni iniziativa istituzionale presso gli enti competenti in materia di trasporti, utile al ripristino delle corse autobus soppresse, nonché al miglioramento dei servizi di trasporto da e verso Napoli». Preambolo che culmina nella richiesta «all'assessore al ramo e al sindaco di Benevento di reiterare ogni utile e opportuna iniziativa istituzionale presso la Regione Campania, al fine di ripristinare le corse autobus ad oggi sospese, nonché al fine di incrementare e migliorare i servizi di trasporto da e verso Napoli».

Nella precedente seduta dell'organismo consiliare, l'amministratore della Mot.Tam. Gianfranco Mottola aveva motivato la soppressione del servizio legandola alla non economicità dello stesso, non compensata da incentivi da parte della Regione. «La ditta - spiegava il titolare - ha effettuato le corse per circa 14 mesi, ma facendo una proiezione, la perdita mensile è risultata elevata per cui si è decisa la loro soppressione». Mottola chiariva comunque di aver già prodotto una richiesta di incentivi agli organi regionali, istanza sul cui accoglimento si mostrava cautamente ottimista anche in vista di un incontro ad hoc con il delegato regionale ai Trasporti. Al momento, però, il bus di Mot.Tam. per Napoli resta in garage.

La vicenda è peraltro già approdata sul tavolo del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, per iniziativa dell'assessore comunale ai Trasporti Luigi Ambrosone: «Ho rappresentato la questione nella seduta svoltasi a Napoli il 16 gennaio, convocata per affrontare le problematiche del trasporto scolastico e del suo potenziamento. Ho chiesto al rappresentante regionale Luca Cascone di considerare anche il servizio erogato da Mot.Tam. alla stregua di trasporto scolastico, in quanto si tratta di collegamenti fruiti in massima parte da studenti universitari della nostra città e provincia. Anche alla luce del deliberato della commissione consiliare, nei prossimi giorni solleciterò nuovamente il tema».