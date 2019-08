Giovedì 29 Agosto 2019, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saluta il Sannio il colonnello Alessandro Puel per tre anni al comando dei carabinieri di Benevento. Al suo posto, dal 9 settembre prossimo, subentrerà Germano Passafiume.«Grazie ai cittadini del Sannio per la fiducia che hanno riposto nell'Arma - ha dichiarato questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso il comando provinciale - che si è sempre impegnata per dare il meglio. Ho girato molto la provincia in questi tre anni, visitando tutte le stazioni che abbiamo perché una persona deve avere pari dignità e stessi servizi sia che via in un grande centro urbano sia che viva in una piccola frazione».«Grazie a chi mi ha aiutato - ha aggiunto - soprattutto ai carabinieri del comando provinciale. I risultati conseguiti in questo triennio sono merito non di chi se ne va, ma di chi resta».