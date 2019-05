Martedì 21 Maggio 2019, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 10:08

La pioggia incessante di questi giorni ha causato stanotte il crollo di una casa abbandonata nel centro storico di San Giorgio la Molara (Benevento). Purtroppo, però, i calcinacci e le tegole impedivano l'accesso alla propria abitazione a un anziano che ha perciò richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti. L'uomo è stato messo al sicuro ed è stato portato in un bed and breakfast in attesa dei parenti. Sul posto anche i carabinieri, il vice sindaco e il tecnico comunale.