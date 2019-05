CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Maggio 2019, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «Progetto delle donne per Sannio Falanghina» tinge di rosa «Città europea del vino 2019». «La donna è valore aggiuntivo in un processo volto a rappresentare un territorio che si impegna a raggiungere un livello competitivo nazionale ed internazionale nel settore vitivinicolo. In Campania, 1/3 delle aziende è rosa: il marketing dell'accoglienza e l'estetica femminili sono contributi che oggi stanno facendo la differenza». Così Giulia Falato, consigliera comunale a Guardia e moderatrice del convegno introduttivo del progetto.