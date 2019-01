Martedì 22 Gennaio 2019, 08:00

«La città europea del vino deve essere inaugurata nel Sannio». Così il presidente di Confcommercio Benevento, Nicola Romano, con una stoccata lanciata al comitato promotore della «Sannio Falanghina European Wine City 2019», con riferimento alla notizia, anticipata nei giorni scorsi da «Il Mattino», di tenere l’opening ceremony dell’iniziativa a Napoli il prossimo 16 febbraio. Parole dure, che non hanno risparmiato i vari attori istituzionali coinvolti nell’organizzazione. «Anche Recevin - ha dichiarato Romano - si starà interrogando sul perché di tale delocalizzazione che impedisce la promozione dei nostri territori. Dovrebbe essere un momento imbarazzante anche e soprattutto per il consorzio di tutela vini del Sannio, per la Camera di Commercio e per Università del Sannio che inaspettatamente vedono sfuggirsi dalle mani l’importante evento nonostante gli ingenti contributi elargiti. È come se l’inaugurazione di Matera 2019 fosse stata fatta a Roma o a Milano. I politici e gli amministratori provinciali continuano a dimostrare poca attenzione nei confronti dei loro territori. Tutto l’indotto vitivinicolo sannita, e non solo, continua a credere nel rilancio dell’agricoltura attraverso i suoi vini che trovano il favore dei mercati internazionali e sarà solo l’ennesimo fallimento non saper gestire appropriatamente tale opportunità quale fattore di sviluppo economico e turistico».Non si è fatta attendere la replica del comitato promotore attraverso il sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza. «Come spesso accade in queste occasioni registriamo uno spiccato protagonismo da parte di talune personalità - ha dichiarato Panza -. La decisione di Napoli appare sin troppo logica nella sua linearità, fortemente voluta dai 5 comuni capofila insieme alla camera di commercio di Benevento presieduta da Antonio Campese e dal consigliere regionale Mino Mortaruolo delegato dal presidente Vincenzo De Luca. La cerimonia di apertura si terrà nella capitale del mezzogiorno d’Italia e sarà una vetrina unica per tutta la manifestazione nonché per i nostri territori».