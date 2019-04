CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

Non sono mancati momenti di tensione, ieri, presso il Tribunale di Benevento, nel corso del sit-in organizzato dai dipendenti del Cmr di Sant'Agata de' Goti, ricevuti in tarda mattinata dal presidente, Marilisa Rinaldi, e dal presidente della sezione fallimentare, Michele Monteleone. La protesta è nata dalle procedure di licenziamento messe in atto dalla Neuromed (attualmente si sono concretizzate oltre 40 contestazioni disciplinari, a cui nell'ultimo mese hanno fatto seguito già 14 licenziamenti». «Contestazioni sostiene Pasquale Tirino, portavoce del gruppo attuate per questioni burocratiche e quindi relative a errori meramente materiali, peraltro risalenti agli anni passati, che avrebbero dovuto essere contestate nell'arco di un mese dall'accaduto. Protestiamo, sia in qualità di dipendenti, ma anche di creditori, perché ognuno di noi avanza da un minimo di 15 a un massimo di 18 mensilità, accumulate fino al 23 novembre del 2016, che non ci sono state ancora corrisposte». Invece, in seguito al concordato di continuità attuato con il Tribunale, per rientrare dall'esposizione altamente debitoria dell'azienda, i dipendenti stanno ricevendo regolarmente i compensi del lavoro che svolgono. I toni della protesta si sono accesi, quando i manifestanti hanno chiesto di essere ricevuti dal giudice delegato, Michele Cuoco, e gli è stato risposto che il giudice non era in sede perché aveva lasciato l'incarico. Una notizia che non ha convinto i dipendenti, penetrati nell'androne del Tribunale, decisi a protestare con forza. A questo punto, una delegazione è stata ricevuta dal presidente del Tribunale e dal giudice Monteleone, peraltro primo magistrato delegato a interessarsi della procedura concordataria, poi sostituito da Cuoco.