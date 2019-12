Gli agenti del commissariato di Telese Terme hanno arrestato un 23enne casertano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giovane è stato fermato ieri sera, insieme ad altri due ragazzi, mentre percorreva la Fondo Valle Isclero in direzione Telese a bordo di un'Audi A1. Ricevuto l'alt dalla pattuglia ha cercato di disfarsi di un involucro contenente cocaina lanciandolo dal finestrino, ma la sostanza stupefacente è stata recuperata dai poliziotti. Il quantitativo di droga, secondo gli agenti, avrebbe consentito il confezionamento di oltre 30 dosi. Per questo il 23enne, già sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza e a quello di presentazione alla polizia giudiziaria della procura di Santa Maria Capua Vetere, è stato arrestato e condotto ai domiciliari presso la sua abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA