Domenica 5 Maggio 2019, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 12:51

Un commerciante di 51 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, nel corso di un controllo del territorio, in via Taverna Nuova a Castel Morrone, a procedere al fermo di M. P., residente a Limatola (Benevento) perché trovato in possesso di 100 gr. di marijuana.La droga è stata trovata dai militari sotto il sedile passeggero della sua auto. La successiva perquisizione, effettuata presso un esercizio commerciale da lui gestito a Castel Morrone, ha consentito di rinvenire ulteriori quattro stecche di hashish per un totale di 40 grammi e un bilancino di precisione. M.P. è stato sottoposto agli arresti domiciliari.