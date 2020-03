LEGGI ANCHE

Ben 28 persone sono risultate positive al coronavirus tra pazienti e dipendenti del. Di questi, 4 sono residenti di Benevento, 14 di comuni della provincia di Benevento e 9 non sono residenti nel Sannio. I tamponi sono stati eseguiti a seguito del riscontro di un paziente trasferito all'ospedale di Benevento e risultato positivo al Covid-19.Nelle ultime ore diversi sindaci dei comuni d'origine di pazienti e dipendenti hanno emesso ordinanze o avvisi rivolti a questi ultimi e a eventuali parenti che sono andati a visitare gli ospiti della struttura: tra questi anche il sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, il quale ha avvisato che «i residenti e domiciliati che, per motivi di lavoro, visite mediche, visite ad ammalati o altro, si siano recati presso la struttura Villa Margherita di Benevento negli ultimi 20 giorni sono tenuti a comunicarlo immediatamente al proprio medico di base e al Comune di Benevento per ricevere comunicazioni sui comportamenti da adottare».