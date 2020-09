«Ci è giunta notizia che nella giornata di ieri i ragazzi ristretti nell'Istituto penale minorile di Airola avrebbero rifiutato il vitto dell'amministrazione. Tra le motivazioni della rimostranza figura la scarsa attenzione alle loro esigenze da parte dell'amministrazione. È doveroso sottolineare che, sebbene l'Istituto in questione non abbia un elevato numero di utenti, esso è sede dirigenziale e richiede, come tale, la nessaria presenza di una direzione stabile, diversamente da quella attuale, in grado di dare risposte immediate ai problemi, sia dei minori/giovani ragazzi ristretti, che del personale». Lo sottolineano in una nota, i sindacati Uspp, Osapp, Sinappe e Uil.

LEGGI ANCHE Rivolta nel carcere di Benevento, ​cinque agenti feriti: uno è grave

«In assenza di una direzione stabile, infatti, - prosegue la nota - il personale di polizia Penitenziaria è smarrito e

disorientato perché da troppo tempo costretto, da solo, a fronteggiare le più disparate difficoltà, e a vivere, il più

delle volte, in uno stato di penosa frustrazione, non potendo dare risposte concrete a questioni che, per funzioni e competenze, devono essere gestite ed affrontate da altre figure professionali, ad esse, per norma, preposte. Il personale di polizia penitenziaria dell'Istituto penale di Airola ha, inoltre, percepito un senso di abbandono anche da parte del vertice regionale dell'amministrazione, più volte sollecitato anche dai sindacati di polizia penitenziaria su tale questione e su altre, ma senza alcun riscontro».



Ultimo aggiornamento: 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Direzione del Centro di Giustizia Minorile di Napoli, infatti, come più volte segnalato al Dipartimento ed allo stesso Ministro, ha di fatto rifiutato ogni iniziativa di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, sottraendosi così all'analisi congiunta tra le parti e alla concertazione di possibili soluzioni ai problemi dell'Istituto di Airola», concludono i sindacati.