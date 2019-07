È stato arrestato arrestato un artigiano di 54 anni di San Giorgio del Sannio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, che lo stavano tenendo d'occhio, hanno perquisito la su abitazione rinvenendo nella sua camera da letto, nascosti tra i vestiti, 160 grammi di marijuana divisi in tre involucri di cellophane termosaldati. Altri grammi della stessa droga sono stati ritrovati nel garare. Inoltre, addosso il 54enne aveva un bilancino di precisione utilizzato, probabilmente, per confezionare le dosi. In totale i militari hanno sequestrato 165grammi di marijuana. L'uomo di trova attualmente agli arresti domiciliari.

Sabato 20 Luglio 2019, 17:58

