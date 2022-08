Elezioni 2022, Mastella candida la moglie Sandra alla Camera in Molise

In Molise «Noi di Centro», il partito fondato da Clemente Mastella, candida la moglie del sindaco di Benevento, Sandra Lonardo, che è in corsa al proporzionale della Camera insieme a William Ciarallo (sindaco di Sant'Angelo Limosano) e a Mariarosaria Mastrofrancesco (consigliere comunale di Campodipietra).

In Forza Italia intanto confermata la candidatura della parlamentare uscente Annaelsa Tartaglione alla Camera proporzionale e dell'assessore regionale Nicola Cavaliere al Senato proporzionale. A livello regionale quasi tutte le forze politiche hanno scelto di depositare le loro liste in Corte d'Appello nella giornata di oggi. Il termine ultimo per le candidature scade stasera alle 20.