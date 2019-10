Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:49

Esplode lavatrice in casa. È accaduto ieri sera in un appartamento di proprietà di una coppia a Telese Terme, intorno alle 23,30. La ragazza ha riferito agli agenti del locale commissariato di aver visto prima delle scintille e poi di aver sentito l'onda d'urto dello scoppio. Un giallo su cui stanno conducendo accertamenti anche la polizia scientifica che tra le ipotesi plausibili non escludono che lo scoppio dell'elettrodomestico sia stato causato da un fulmine. La ragazza avrebbe visto delle scintille prima di essere travolta dall'onda d'urto. Trasportata in ospedale dal compagno, è stata medicata ed è già tornata a casa.