Mercoledì 20 Marzo 2019, 14:23

Mauro Felicori sarà l'Ambasciatore nel mondo di «Sannio Falanghina», nominata Città Europea del Vino 2019. Lo rende noto Floriano Panza, sindaco di Guardia Sanframondi, comune capofila del progetto. Il conferimento della carica avverrà nel corso di una cerimonia in programma per sabato prossimo (ore 18) presso il Castello Medievale di Guardia Sanframondi. «Ringrazio di cuore Felicori - anticipa Floriano Panza - per aver accettato il nostro invito e la carica di ambasciatore. D'altronde lo stesso Felicori, già da quando ricopriva la carica di direttore della Reggia di Caserta aveva mostrato attenzione e grande interesse verso il nostro territorio e, in particolare, verso la Valle Telesina, tanto da sviluppare un'offerta turistica collettiva».