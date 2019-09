CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 14 Settembre 2019, 12:00

La salma di Vincenzo è tornata a casa. È tornato per salutare i suoi cari, la sua terra, la sua comunità. E la sua gente continua a piangerlo. Commozione, sofferenza, raccoglimento. Così Paupisi ha accolto Vincenzo Iannella, l'operaio paupisano di 57 anni, scomparso prematuramente sabato scorso, in un cantiere edile di Torrecuso. Giovedì l'autopsia, che ha accertato la morte sopravvenuta per asfissia e, mentre proseguono le procedure legali e le indagini dei carabinieri, ieri pomeriggio, presso la chiesa Santa Maria del Bosco, Paupisi e Torrecuso hanno dato il loro ultimo saluto a Vincenzo. Osservato il lutto cittadino, con l'apposita ordinanza emanata dal sindaco Antonio Coletta, sospese le attività «rumorose» di intralcio al rito funebre ed abbassate le saracinesche di tutte le attività del paese.