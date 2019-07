Sabato 6 Luglio 2019, 12:01

Gestiva il proprio bar utilizzando l'energia elettrica pubblica. La titolare di un esercizio situato al rione Libertà, a Benevento, è stata denunciata per furto aggravato dagli agenti della questura. Durante i controlli, effettuati con l'impiego del personale della divisione di polizia amministrativa, è stato accertato, anche grazie all'intervento dei tecnici dell'Enel, che l'impianto di misurazione della fornitura di energia elettrica a servizio dell'esercizio pubblico era stato manomesso.Sempre per lo stesso esercizio, inoltre, sono state accertate gravi irregolarità amministrative per le quali si procederà con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla relativa normativa.