Venerdì 17 Maggio 2019, 09:09

In nove sono stati assolti dall'accusa di associazione a delinquere e di turbativa di alcune gare svoltesi in alcuni comuni perché il fatto non sussiste. Inoltre è scattata la prescrizione per altri reati. A essere assolti Giuseppe Ciotta, 65 anni, di Campoli Monte Taburno, ritenuto il capo di un presunto sodalizio, il figlio Carlo, 35 anni, che partecipava alle varie gare di appalto per la ditta «Michelangelo costruzioni», l'altro figlio Cosimo, 33 anni, Anna Procaccini, 58 anni ex moglie di Giuseppe Ciotta, la figlia Laura, 42 anni, tutti residenti a Foglianise, l'impiegata Carmelina Politano, 38 anni, di Torrecuso segretaria della «Ciotta costruzioni», Marco Cascella, 65 anni, di Napoli, amministratore della «Michelangelo Costruzioni», Ubaldo Boschiglio, 61 anni, beneventano amministratore della Sweet House», Adolfo Basile, 51 anni, beneventano, amministratore anche egli della «Sweet House». Inoltre sono stati disposti il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei beni e documenti sequestrati. Il verdetto è stato letto nel pomeriggio dal collegio giudicante presieduto da Daniela Fallarino, con giudici a latere Simonetta Rotili e Francesca Telaro.