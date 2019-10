CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 11 Ottobre 2019, 09:40

È un triste primato per il Sannio quello venuto fuori dallo studio pubblicato ieri da Aci e Istat relativo all'indice di mortalità sulle strade italiane nel 2018. Una classifica che ha assegnato alla provincia di Benevento la quarta posizione alle spalle del versante meridionale della Sardegna, al primo posto, di Vibo Valentia e di Vercelli. In pratica, nel corso del 2018 per ogni 100 incidenti registrati sulle strade sannite ben 5,3 sono risultati fatali per le vittime. Un dato impietoso, dunque, ben 3,4 punti in più rispetto alla media nazionale ferma, per fortuna, a 1,9 decessi per ogni 100 incidenti, addirittura 4,3 punti in più rispetto alle virtuose Milano, Monza, Rimini e Ascoli-Piceno.