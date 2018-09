Mercoledì 5 Settembre 2018, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 11:36

Aveva investito il primo cittadino di Arpaise lo scorso 25 agosto, lungo via Gaetano Rummo, il ventiduenne fermato stamane dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Municipale di Benevento. Il giovane dopo aver travolto il pedone a bordo di uno scooter, cadendo a terra anch’egli, si era allontanato, dandosi alla fuga con il mezzo.Gli investigatori, attraverso una minuziosa analisi delle telecamere ubicate in zona e del sistema nazionale targhe e transiti, sono risaliti all’investitore che questa mattina è stato fermato. Sul motoveicolo e sulla persona la Polizia scientifica ha rilevato i segni dell’incidente, per la completa ricostruzione del sinistro.Per il ventiduenne, già con qualche precedente di polizia, sono scattate la denuncia per la fuga a seguito dell’incidente stradale nonché le sanzioni per la guida senza patente e la mancanza di copertura assicurativa dello scooter, che è stato sequestrato.