CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 6 Ottobre 2019, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benevento cinico, che ha saputo soffrire e poi piazzare la zampata vincente a tre minuti dal 90'. Caratteristiche da grande squadra, a maggior ragione se il gol e l'assist sono arrivati da due giocatori subentrati dalla panchina. La bontà dell'organico, che non si è certo scoperta al «Picco», emerge proprio nelle difficoltà e in gare complicate e delicate come quella di La Spezia. Un gol che ha riacceso anche Pippo Inzaghi, finalmente vittorioso in terra ligure dopo i due pareggi ottenuti quando allenava il Venezia. L'allenatore del Benevento, però, pensa al presente e si prende tre punti fondamentali nella corsa all'obiettivo promozione. «Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, ma dovevamo essere più cattivi. Nella ripresa, invece, abbiamo concesso qualcosa in più rispetto alle altre partite, anche perché avevamo grande voglia di vincere che ci ha portato ad essere troppo alti coi terzini. Abbiamo rischiato in ripartenza ma abbiamo un portiere bravo come Montipò, che sta lavorando bene e anche in questo match si è fatto trovare pronto sull'occasione di Bidaoui. Sapevamo che sarebbe stato un colpo importante, ma c'è ancora tanto da lavorare».