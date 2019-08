Sabato 3 Agosto 2019, 11:13

Al via questa sera «Estate in Villa», un fitto calendario di appuntamenti pensato e realizzato per chi resta in città. «Nasce da un'idea del 2016 di Mastella, la signora Di Natale e mia di organizzare qualcosa per agosto per far sì che le persone che rimanessero in città, potessero godere delle serate estive» racconta il direttore artistico, Antonio Benvenuto. Eventi dalla mattina fino a sera che coinvolgeranno tutte le fasce di età.Nel verde della Villa Comunale di Benevento, la prima serata sarà animata da tre soprani importanti: «Hanno vinto il festival di Napoli organizzato da Nino D'angelo, Piedigrotta a Napoli e cantano canzoni classico Napoletane e i cantautori più importanti genovesi insieme al pianista, Antonello Cascone che ha accompagnato Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli. Ha diretto l'orchestra del San Carlo di Napoli, del Verdi di Milano, la Simphonie di Berlino», spiega. Apertura che avrà come protagonisti grandi professionisti, «Le Armonie».LA PISTADomani, invece, «Estate in Villa» prenderà il via dalla mattina alle 10 fino alle 20, con l'autodromo per i bambini, idea messa a punto dall'Aci in collaborazione con i carabinieri e la polizia stradale e vedrà piccoli autisti alla guida di macchine elettriche, sposando così il divertimento all'apprendimento di una buona pratica su strada.La sera ancora spazio alla musica, non solo da ascoltare, per cui «tutti coloro che amano ballare potranno farlo visto che ci sarà una fisarmonica, una tastiera e una cantante molto bravi», dice ancora Benvenuto.LE DATEAnche per il festivo 15 agosto, serata allietata da due artisti, Romeo e Caterina «Due bravi musicisti che faranno ballare e divertire il pubblico». Benvenuto poi annuncia che «il 22 e il 23 saranno allestiti due stand. Uno di Alberti che farà degustare tutti i liquori ai presenti, la serata a seguire si brinderà con uno spumante doc Falanghina dei cinque comuni che hanno vinto il titolo europeo». Mentre per l'animazione estiva, il direttore artistico spiega «canteranno i New Musici con delle musiche napoletane, però in versione brasiliana e cubana. Poi si esibirà Francesco Da Vinci con ospitata di Sal Da Vinci». Il 23, serata di chiusura, con un altro grandissimo nome della scena musicale, il tenore Daniele Zanfardino: «Chiudiamo con una serata di lirica, un gran galà». Per tutte le serate in calendario sarà allestita un'oasi ristoro. Gli appuntamenti saranno presentati da Massimiliano Nave coadiuvato dalle sorelle, Anna ed Antonella. «Ringrazio la presidente dell'Aci e il presidente di Arcum, associazione arte cultura emusica, l'avvocato Giovanni Zanone», conclude Antonio Benvenuto.