Giovedì 26 Settembre 2019, 08:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 2020 sarà l'anno della riapertura per il Teatro comunale Vittorio Emmanuele. Non un auspicio ottimistico ma una prospettiva ragionevole in virtù dell'avanzato iter di attuazione degli interventi chiamati a riportare in vita il principale teatro cittadino. Un fondamentale punto a favore è stato segnato ieri con l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche.