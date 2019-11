© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Caritas diocesana di Benevento ha avviato una gara di solidarietà a favore della giovane coppia di coniugi trentenni Parrella-Zollo dopo la nascita, il 24 settembre scorso, di quattro gemelli, due maschietti e due femminucce (Luigi, Francesco, Arianna e Marialuisa). I piccoli sono nati prematuri ma le loro condizioni di salute sono buone e seguite dai medici dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento «Finito il clamore per la bella notizia - dice, direttore della Caritas, che ha accolto l'appello lanciato ieri pomeriggio dasu Raiuno - ora la giovane coppia ha bisogno di sostegno. Il papà Marco è un operaio precario, la mamma è una casalinga. Fatta eccezione per il sostegno, non solo morale ma anche economico dei familiari, oggi devono sostenere una famiglia allargata a sei persone. Come Caritas cercheremo di aiutarli in ogni modo». Di qui l'attivazione di una campagna di solidarietà sui social.