«Sono entrati sulla nostra postepay e hanno rubato circa 150 euro di donazioni. Non è la prima volta, vigliacchi». È la Lega nazionale per la difesa del cane, sezione di Benevento, a comunicare la notizia con un post su facebook. «Da oggi - sottolineano i volontari - chiunque volesse donare tramite postepay è pregato di chiederci privatamente i riferimenti». La Lega ammonisce anche dal non effettuare più donazioni sulla carta postepay precedente che è stata bloccata.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 13:12

