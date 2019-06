CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 24 Giugno 2019, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli funzionano, anche troppo. Con la serata di ieri si è conclusa la seconda settimana del ciclo di misure per il contrasto e la prevenzione degli abusi da movida varato da forze dell'ordine e polizia municipale, sotto l'egida della prefettura. Il bilancio dei primi due weekend si chiude con risultati soddisfacenti. A verbale sono finiti perlopiù i numeri di targa delle vetture lasciate in sosta all'interno del centro storico.L'estensione oraria del presidio ha, peraltro, arginato la piaga degli accessi abusivi nella zona a traffico limitato della scorsa settimana. Rassicuranti sono in particolare i report della prevenzione anticrimine della questura che non presentano casi di persone scoperte a utilizzare, detenere o cedere sostanze stupefacenti. Un'attività di primaria importanza alla luce della gravità del fenomeno che, pur non riguardando specificamente il centro storico e le attività ricreative che vi si svolgono, può comunque avere nel divertimento by night e negli oscuri vicoli del centro un habitat favorevole. Sapere e constatare dal vivo che i tutori della sicurezza sono in campo ha funto da deterrente a qualsiasi velleità delinquenziale. L'impiego delle unità in borghese della sezione anticrimine della questura assicura il massimo livello di contrasto.