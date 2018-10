Domenica 21 Ottobre 2018, 22:54 - Ultimo aggiornamento: 22 Ottobre, 00:12

BENEVENTO - «A Benevento scuole di ogni ordine e grado chiuse domani (lunedì)». Un breve post su facebook in tarda serata del sindaco Clemente Mastella ha ufficializzato la decisione di tenere chiusi gli istituti scolastici, dopo le perplessità avanzate già nel tardo pomeriggio, alla luce dell'allerta meteo diramata dalla tarda serata per 24 ore.«Per domani occorre avere molta attenzione e segnalare eventuali problemi», sottolinea il primo cittadino, sempre su fb.La Protezione civile della Regione Campania ha, infatti, diramato un avviso di Allerta meteo di colore arancione su tutta la regione. Dalle 22 di stasera e almeno fino alle 22 di domani si prevedono «Precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di moderata o forte intensità». Possibili raffiche di vento nei temporali accompagnate da allerta anche per mare nel tratto costiero.In tarda serata, inoltre, sono state diramate analoghe disposizioni di chiusura delle scuole per la giornata di lunedì anche dai sindaci di Pontelandolfo, Casalduni. Istituti chiusi anche a Circello, come ha annunciato il primo cittadino Golia sul proprio profilo facebook.