Sabato 11 Agosto 2018, 17:11

Un padre padrone che aveva fatto del suo lavoro nei campi l'unico motivo di vita, assieme al vizio del gioco d'azzardo.Tanto da costringere anche i familiari (moglie e due figli) a seguirlo nella sua attività di imprenditore agricolo. I due bambini (entrambi al di sotto dei 12 anni) erano stati costretti dall'uomo a massacranti orari di lavoro nei campi, zero tempo dedicato a giocare, come sarebbe giusto alla loro età. Alla moglie «regalava» ormai da mesi solo vessazioni con condimento di violenze sessuali per rapporti non consenzienti. Un'indagine lampo quella attuata dalla Squadra Mobile di Benevento, guidata da Emanuele Fattori. Partita qualche settimana fa dopo la denuncia presentata dalla moglie del 40enne. Ieri gli è stata notificata la misura cautelare dell'obbligo di dimora, emessa dal gip di turno su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, coordinata dal procuratore Aldo Policastro. Le accuse sono riferite a maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e violazione degli obblighi di assistenza familiare.