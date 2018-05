CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Maggio 2018, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 09:34

MONTORO - Muore soffocato da un boccone mentre era al ristorante. Un nodino di mozzarella che l'ha soffocato.L'episodio si è verificato ieri nel primo pomeriggio alla frazione Caliano nel ristorante locale. Lo sfortunato protagonista è un 75enne del posto che era a pranzo con la sua famiglia che festeggiava una prima comunione.Michele Pellegrino, queste le sue generalità, era giunto nel noto locale da poco. Il pranzo era appena iniziato ed i commensali stavano saggiando l'antipasto. L'episodio si è consumato nel giro di pochi istanti senza che nessuno dei presenti potesse intervenire per salvare il settantacinquenne. Michele Pellegrino è diventato cianotico in un attimo. Ha provato a far capire ai presenti cosa stesse succedendo ma non c'è riuscito. Nonostante il prodigarsi dei clienti e dei gestori del ristorante, però, non ci si era resi conto che stava soffocando. In un primo momento, infatti, si era optato per un possibile infarto.