Sarà riesumato il corpicino della neonata morta all'ospedale «Rummo» di Benevento due settimane fa per effettuare l'autopsia. È quanto disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento nell'ambito dell'inchiesta, condotta dai carabinieri, in cui sono indagati sei medici per la prematura scomparsa di una bambina, figlia di una coppia di Cervinara, nata prematuramente a fine ottobre e deceduta dopo una settimana in ospedale.

Martedì 20 Novembre 2018, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA