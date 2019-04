CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 1 Aprile 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È una mia nuova vita, ho voltato pagina. Per ora» Nunzia De Girolamo è entusiasta e gasatissima. Ha superato l'esordio della prima puntata di «Ballando sotto le stelle». Per la prima volta, in questa edizione ci sono concorrenti che hanno avuto esperienze politiche. In tuta di pelle nera, Nunzia De Girolamo ha ballato con il maestro Raimondo Todaro alle note di «Sento bene», il brano interpretato da Arisa all'ultimo Festival di Sanremo.