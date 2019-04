CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 26 Aprile 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOIANO - Ennesimo furto perpetrato la notte scorsa nel cimitero di Moiano. I ladri, quasi certamente più di uno, stavolta hanno preso di mira uno dei locali della Confraternita del Santissimo Rosario, adibito a deposito di materiali. Dopo avere forzato la serratura della porta d'ingresso, probabilmente con un palo di ferro, hanno rovistato tra le suppellettili, alla ricerca di oggetti di valore. Alla fine hanno portato via diversi portavasi di rame e delle croci in ottone. Anche stavolta, non è stato difficile accedere all'area cimiteriale da uno dei muri perimetrali per i ladri, che, una volta terminato il lavoro, si sono allontanati indisturbati utilizzando, a quanto pare, una scala di servizio interna. Un colpo forse portato a termine su ordinazione: gli oggetti in rame o in ottone sono molto richiesti e potrebbero già essere stati rivenduti in uno dei tanti mercatini dell'usato sparsi nella regione.