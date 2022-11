La stagione concertistica dell'Orchestra filarmonica di Benevento nasce con un ottimo auspicio: «È una stagione che, abbinandosi alla riapertura del teatro Comunale, segna la ripresa in pieno dei concerti nel teatro beneventano - ha detto il direttore artistico dell'Ofb Beatrice Rana nel corso della presentazione della stagione 2022/23 -, luogo idoneo ad accogliere i concerti di musica sinfonica». Rilanciata anche la nomina del neo direttore musicale, il maestro Michele Spotti, nata da «un colpo di fulmine» tra l'orchestra e il direttore nel corso delle prove di un concerto tenutosi nel giugno scorso. Rana, inoltre, ha voluto sottolineare l'adeguamento alla stagione invernale-primaverile dell'Orchestra filarmonica di Benevento, che rimanda a un secondo momento la programmazione estiva.

APPROFONDIMENTI

Dopo la serata inaugurale, andata in scena ieri sera con un concerto che ha visto per la prima volta insieme Beatrice Rana al pianoforte e Michele Spotti come direttore d'orchestra, il cartellone della stagione concertistica propone tre concerti e un'opera lirica. Il 20 gennaio, in occasione di «Animali da palcoscenico», con musiche di Bartok, Saint-Saens e Haydn e con la direzione di Danila Grassi, sarà in palcoscenico, come voce narrante, Luca Ward, attore conosciutissimo al pubblico e tra i maggiori doppiatori italiani. «Universi sonori» (28 febbraio) vedrà poi sul podio il maestro Spotti con i solisti Laura Marzadori (violino) e Sara Ferràndez (viola), mentre il 26 marzo «Fatum» chiuderà il ciclo dei concerti con la direzione d'orchestra del direttore romeno Vlad Iftinca e con il violencello solista di Brannon Cho. A chiudere la stagione artistica un'altra novità: la messa in scena de «Il barbiere di Siviglia». A chiarire i motivi della presenza in cartellone della lirica è lo stesso maestro Spotti, per il quale «un'orchestra che suona musica sinfonica deve suonare anche l'opera». «Il barbiere di Siviglia», in programma il 12 maggio (con replica il 14) segna la conclusione della masterclass sui perfezionamento dei ruoli (di canto e di scena) del «Barbiere», a cura di Rosa Feola e Sergio Vitale. La regia dell'opera, diretta da Marco Alibrando, è affidata a Sergio Vitale e le scene e i costumi sono a cura di Luca De Lorenzo. Per Spotti, l'esecuzione de «Il barbiere di Siviglia» è solo l'inizio di un lungo programma operistico che vedrà protagonista l'Orchestra filarmonica di Benevento: «Fin dal primo momento che ho incontrato i musicisti - ha detto Spotti - sono stato colpito dall'impegno e dalla disponibilità di tutti i componenti dell'Ofb. Inoltre, il piacere di lavorare con Beatrice Rana, direttore artistico e splendida pianista, è stato per me uno stimolo per dare vita a una collaborazione davvero sentita».

Spotti, tra l'altro, ha sottolineato anche la giovane età, oltre che dell'orchestra beneventana (che vanta un'età media di 24 anni), anche dei direttori d'orchestra impegnati nei singoli concerti. L'Ofb terrà tutti i concerti al teatro Comunale senza abbandonare, però, la sede della «Spina Verde». «Avremo alcune sedute per le prove - ha confermato Emilio Mottola, portavoce dell'orchestra d'intesa con i rappresentanti del direttivo dell'Ofb Maya Martini e Vittorio Coviello - e i locali saranno la sede della Ofb juni, l'orchestra formata da giovani. Inoltre, anche a nome del direttivo dell'Orchestra filarmonica, voglio ribadire la volontà di fare di Benevento un posto centrale per la cultura e la musica, facendo del teatro Comunale il punto di riferimento». Per favorire l'attività del teatro Vittorio Emmanuele, l'Ofb, che festeggia i nove anni di attività, proverà anche nella sala. I biglietti per i prossimi appuntamenti della stagione, che si avvale del contributo del Ministero della cultura e della Regione con il patrocinio di Comune e Provincia di Benevento, saranno in vendita, anche sul sito ufficiale dell'Ofb e presso i tradizionali punti vendita «i-ticket» a partire da domani. Sarà possibile acquistare anche l'abbonamento a quattro spettacoli.