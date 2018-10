CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 20 Ottobre 2018, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato condannato a 16 anni per aver ucciso l'amico durante una festa a Benevento. Questa la pena, per omicidio volontario, inflitta a Silvio Sparandeo, 28 anni, imputato per la morte di Antonio Parrella, 32 anni. L'uomo è stato, inoltre condannato, a pagare una provvisionale di 40mila euro alla madre della vittima e di ventimila euro a ciascuno dei quattro fratelli, per un totale complessivo 120mila euro.Per lui il pm Miriam Lapalorcia aveva chiesto una condanna a 20 anni. Prima del verdetto, emesso nel primo pomeriggio e letto dal gup Francesca Telaro, nell'udienza di ieri avevano preso la parola i difensori dell'imputato Dario Vannetiello e Maria Cristina Caracciolo e i legali di parte civile Angelo Leone e Grazia Longo che assistono i familiari di Antonio Parrella.Silvio Sparandeo era accusato di aver provocato la morte del trentaduenne per averlo colpito più volte, durante una festa di compleanno, con pugni al volto e un calcio al torace. Per il pubblico ministero Lapalorcia l'imputato doveva rispondere di omicidio volontario. Il gip Flavio Cusani, invece, nell'ordinanza, con cui stabiliva l'arresto di Sparandeo, aveva avanzato l'ipotesi di un omicidio preterintenzionale, che viene aggravato in volontario nel dispositivo della sentenza di ieri, con rito abbreviato.