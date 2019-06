CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 12:04

Stop allo sciopero della fame, abbandono del presidio posto nel piazzale davanti all'ingresso principale dell'ospedale «Sant'Alfonso» e chiusura della tenda della Protezione Civile di Airola che ha ospitato per quasi tre mesi le pasionarie e gli attivisti del comitato «Curiamo la vita». «Profondamente offese per le insinuazioni gratuite subite» le due pasionarie, la presidente Mena Di Stasi e Margherita Rossano, hanno interrotto ieri mattina dopo quattro giorni lo sciopero della fame e contestualmente il comitato ha lasciato il presidio di protesta «anche per non mettere in imbarazzo la dirigenza sanitaria», come si legge in una nota dello stesso comitato.Nel testo si fa riferimento all'inizio del movimento, sorto lo scorso 28 ottobre per sensibilizzare l'opinione pubblica sul declassamento del Pronto soccorso dell'ospedale e sullo spostamento del 118 da Limatola a Sant'Agata.«Da allora il Comitato ha posto in essere molteplici forme di protesta, tra cui due occupazioni dell'aula consilaire, per invitare alla solidarietà le Istituzioni. Le attiviste per dare maggior peso alla protesta si sono viste costrette ad incatenarsi ed iniziare due scioperi della fame. La protesta sicuramente è riuscita a raggiungere il presidente della Regione De Luca, che, con il decreto 41 del 9 maggio, ha dato un nuovo e rinnovato riassetto all'azienda ospedaliera San Pio e in particolare all'ospedale di Sant'Agata».Il comitato è formato da persone che hanno abbandonato famiglia, casa, lavoro per una causa comune, sottoponendosi a sacrifici indicibili in nome di un obiettivo che riguarda tutta la popolazione, hanno agito soltanto in senso di riconoscenza verso l'operato del personale nei confronti di loro familiari e ora ritornano alla loro quotidianità. Aveva anche brindato alla notizia della firma del decreto da parte del ministro Giulia Grillo, data da lei stessa in Irpinia lo scorso 19 maggio.