«Ospedale, concorsi regolari: le accuse sono infondate»

Non si è fatta attendere la risposta del direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Pio» Mario Ferrante, alle accuse mosse dal consigliere regionale Luigi Abbate al suo operato, in particolare sulla nomina dei primari («La politica è scesa in campo a gamba tesa»). «In riferimento alle dichiarazioni riportate dalla stampa - scrive in una nota - ben lungi dall'intento di intraprendere tenzoni, che non appartengono alla mia indole, non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati