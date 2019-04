Sabato 27 Aprile 2019, 10:31

«Se il piano ospedaliero per Sant'Agata de Goti era ottimo, non si capisce perché sia stato modificato solo ora; se viceversa non lo era, come noi abbiamo sempre sostenuto, mi chiedo perché, ripetutamente ed ostinatamente, e con sgradevole scorrettezza istituzionale, lo si è tenuto in piedi? A questo punto l'autore del Piano Ospedaliero deve solo dimettersi per coerenza e per dignità». Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia, Sandro Lonardo.«Inusuale poi, e di mera propaganda, la delegazione che si è recata a Napoli. Nessuna comunicazione né al sindaco di Benevento, che, come presidente dell'Assemblea dei sindaci, si era, con gli altri, speso per una soluzione alternativa che evitasse la morte del nosocomio Santagatese. Propaganda era l'enfasi pre-elettorale - aggiunge Lonardo - con cui si fecero credere cose non vere un anno fa, propaganda, mera propaganda, oggi, a pochi giorni dalle elezioni comunali».