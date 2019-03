CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 22 Marzo 2019, 11:43

Con il taglio del nastro e la benedizione dei due parroci di San Modesto e S. Maria degli Angeli è stato inaugurato il ponte didattico ciclo-pedonale intitolato al cantante lirico sannita Silvano Pagliuca; all'artista è stata dedicata anche una targa scoperta in presenza dei figli. Particolarmente suggestivo il ponte illuminato, in tantissimi si sono subito concessi una passeggiata. Si tratta di una struttura maestosa di 102 metri di lunghezza; al centro la pista ciclo pedonale, ai lati gli spazi di legno Ipe intervallati da sei aree destinate all'esposizione dei lavori degli studenti delle scuole cittadine e di Unisannio. L'intenzione è quella di creare un'area dedicata al relax, un'oasi di benessere immersa nell'arte e nella cultura. Predisposto anche un sistema di videosorveglianza che è già collegato alla centrale della Polizia municipale. L'opera costata circa 2,9 milioni, i fondi sono quelli del Por-Fesr Campania.IL SINDACO«Oggi è per tutti una bella giornata - ha commentato il sindaco Clemente Mastella -, questa struttura ha per noi un valore non solo pratico ma anche simbolico perché nasce al rione Libertà un quartiere al quale teniamo particolarmente e al quale destineremo altre risorse grazie al Piano periferie, nonostante il governo abbia cercato di bloccare questi fondi già assegnati». Previsti anche interventi (costo stimato 5 milioni) per riqualificare le sponde del fiume. Dal primo cittadino anche un appello al buon senso: «Rispettiamo la città, gli spazi comuni, i cittadini tengano d'occhio chi si comporta da vandalo rispetto agli spazi dedicati alla collettività». Così non è stato per la «spina verde» presa di mira in più di un'occasione. Ma Mastella rassicura: «Ho parlato con il direttore generale dell' Arpac per l'affidamento, sarà accelerata la procedura».