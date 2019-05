CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Maggio 2019, 14:00

Per un ponte che nasce, uno che chiude. Domani sera il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello celebreranno l'apertura al pubblico della nuova infrastruttura tra via Torre della Catena e via De Rienzo. Un'opera di grande importanza per la città e in particolare per il collegamento con la popolosa area del rione Libertà e di lì con l'Appia in direzione valle Caudina. Pregevole peraltro l'esecuzione che tiene conto anche della valenza paesaggistica e storico-architettonica dell'area posta a ridosso delle Mura longobarde. A tal fine l'intervento ha previsto un apposito sistema di illuminazione, arredo urbano, verde e percorsi pedonali privi di barriere architettoniche. La cerimonia inaugurale in programma a partire dalle 20 segnerà, dunque, l'avvio di una fase migliore per il traffico veicolare che finora aveva dovuto fare i conti con la tortuosa viabilità che da sempre caratterizza lo snodo. L'atteso taglio del nastro darà, però. il via anche al conto alla rovescia che porterà alla chiusura di un'altra struttura chiave per la mobilità. Proprio l'attivazione del varco di Torre della Catena renderà possibile la realizzazione dei necessari interventi di risanamento del ponte Santa Maria degli Angeli. L'attraversamento sul Sabato ha finora rappresentato la pressoché unica opportunità di connessione tra la zona bassa della città e il centro. Un percorso obbligato che il battesimo in programma domani trasformerà in opzione alternativa. Via libera dunque al restyiling bis del «Ponte Sabato» che si rende necessario a non più di sette mesi dalla riqualificazione operata dal Comune nell'ambito del parco progetti del Piu Europa.