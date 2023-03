Diritti dei detenuti, cercasi garante

Alla Rocca dei Rettori è già scattato il countdown per individuare il prossimo Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale sul territorio provinciale. Ieri pomeriggio, infatti, il relativo avviso è stato pubblicato sull'albo pretorio on line dell'ente e ci sarà tempo fino alle 12 di venerdì 24 marzo per presentare le candidature.

La figura del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale nel Sannio è stata istituita con una delibera del Consiglio provinciale dello scorso 15 febbraio, che ha approvato anche il relativo regolamento, e si inquadra nel contesto delle disposizioni della Costituzione repubblicana e dell’ordinamento in materia di trattamento penitenziario improntato al senso di umanità e alla rieducazione del condannato. Alla luce dei principi rilanciati dalla stessa Provincia in una nota, il Garante del Sannio avrà il compito di promuovere, in favore delle persone private della libertà personale, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio sannita, compatibilmente con la loro condizione di restrizione, l'esercizio dei diritti con la partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi fondamentali. Tra i requisiti richiesti c'è la cittadinanza italiana e la residenza nel territorio provinciale; la comprovata formazione e competenza nel campo della tutela dei diritti umani e delle scienze giuridiche; l'esperienza nell'ambito delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena; la riconosciuta integrità, obbiettività e indipendenza. Dalla Rocca, inoltre, specificano che l'incarico di Garante è a titolo gratuito.