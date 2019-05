CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 26 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Differenziata senza differenze. I controlli sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti non conoscono deroghe. Tra le maglie del monitoraggio quotidiano condotto in tandem da polizia municipale e Asia finiscono nuove vittime eccellenti. Dopo aver mietuto gli scalpi illustri degli uffici di Provincia e Comune, la task force formata da vigili urbani e azienda municipalizzata ha colto in flagrante anche il mondo della scuola e del sapere. Proprio quello che dovrebbe rappresentare il principale incubatore di senso civico si rivela parte integrante del problema, con buona pace dei progetti formativi.Il Nucleo di polizia ambientale ha accertato negli ultimi giorni le violazioni riscontrate dagli operatori dell'Asia durante il prelievo presso istituti scolastici e strutture accademiche. Il bollino rosso che marchia i trasgressori è finito così anche sui bustoni lasciati nel cortile di un istituto comprensivo del rione Triggio. Rifiuti non adeguatamente selezionati, deposti al di fuori dei contenitori o in orari non conformi. Condotte analoghe a quelle verificate dai netturbini nello svuotare i cassonetti di un istituto superiore di via Santa Colomba: sacchi contenenti ogni genere di materiale frettolosamente depositati con tanti saluti alla differenziata, peraltro all'interno di rivelatrici buste trasparenti. E al non edificante novero dei bocciati in gestione ambientale si sono aggiunte anche le residenze universitarie attive da qualche mese in via San Pasquale. Qui i sacchi neri di «tal quale», come si apprende dal comando dei vigili, erano stati lasciati direttamente sul marciapiedi senza alcun raccoglitore. Condotte probabilmente attribuibili a inadempienze da parte delle ditte cui sono affidati i servizi di pulizia dei plessi. Non inedite peraltro. Già nelle scorse settimane era stata colta in fallo una scuola superiore con sede in via Calandra.