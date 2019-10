I carabinieri del Noe di Napoli hanno denunciato il gestore di uno stabilimento industriale situato a Paolisi per deposito incontrollato di rifiuti oltre i limiti temporali consentiti. L'azienda, che lavora materiali compositi per l'aeronautica come la carboresina, il kevlar, i tessuti di vetro e similari, aveva ammucchiato in uno spiazzale carbonio polimerizzato, materiali plastici imballati, carta, cartone e barattoli di vernice. I militari hanno sequestrato un'area di circa 150 metri quadri e 350 metri cubi di rifiuti speciali, in parte anche pericolosi. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 100mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA