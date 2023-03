Ruba la borsa alla sua ex insegnante 40enne denunciato e indagato per furto

SOLOPACA - Un uomo di 40 anni si è visto ieri mattina perquisire dai carabinieri la sua abitazione a Solopaca e notificare un avviso di garanzia. Infatti al momento è indagato per furto di una borsa nell'abitazione di un'anziana donna anch'essa residente nel centro sannita. A denunzialo è stata l'anziana donna che lo conosceva bene perchè tanti anni fa era stata sua insegnante. Secondo la denuncia della donna l'uomo si era recato presso la sua abitazione e una volta entrato le aveva chiesto un bicchiere d'acqua, per distoglierla da quella stanza e portarle via la borsa. Poi dopo averla salutata si era allontanato. Ma la donna poco dopo aveva costatato che quel suo ex alunno si era impossessato della borsa. All'interno vi erano solo delle chiavi, qualche documento e una modesta somma di denaro circa dieci euro. L''anziana ha denunciato l'accaduto ai carabinieri ed ieri la perquisizione con esito negativo. L'uomo ha nominato come suo difensore l'avvocato Ettore Marcarelli.