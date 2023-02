Spaventoso incendio a San Giorgio del Sannio, fiamme nel deposito-garage di un'abitazione di via Toppa, nella zona che collega la parte alta del paese alla frazione Cucciano di San Martino Sannita. Dell'allarme incendio, ieri pomeriggio, i sangiorgesi hanno avuto subito contezza per l'intervento a sirene spiegate sia mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento intervenuti a domare le fiamme in una abitazione, posta sulla strada provinciale che costeggia il cimitero del capoluogo, sia per il sopraggiungere dell'ambulanza del 118. Ci sono stati momenti di concitazione e di spavento in paese, tanto da temere il peggio.

Molte le persone accorse sul posto, tenute a debita distanza di sicurezza dalle forze dell'ordine. I caschi rossi hanno operato per affrontare un massiccio incendio divampato nel deposito di un'abitazione dove una donna, accortasi dell'incendio, nel vano tentativo di arginare le fiamme e di salvare beni e attrezzature, appena ha aperto la porta del locale è stata colpita da un muro di fiamme che le ha causato alcune ustioni a un braccio. Poi, dopo il primo intervento e le immediate cure da parte dei medici e degli operatori sanitari del 118, prontamente giunti sul posto, ha rifiutato il ricovero in ospedale.



Sono intervenuti anche i carabinieri del comando stazione sangiorgese, guidati dal luogotenente Corrado De Luca, per eseguire accertamenti insieme ai vigili del fuoco. Al termine delle operazioni di spegnimento del rogo, che si sono protratte fino a sera, ha avuto inizio la scrupolosa fase di verifica anche per il solaio sovrastante il garage al fine di escludere eventuali danni strutturali all'immobile, data la violenza dell'incendio e scongiurare un eventuale sgombero dell'abitazione e delle pertinenze limitrofe.



Il rogo che ha completamente distrutto il deposito e tutti gli oggetti e gli utensili da lavoro che si trovavano nel locale, ha interessato, e non solo per il fumo, anche l'abitazione al piano superiore con implicazioni che andranno verificati. Va detto che le conseguenze dell'incendio avrebbero potuto essere di gran lunga più devastanti e pericolose: l'immediato allarme e il pronto e risolutivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di scongiurare ulteriori e gravi danni a persone e cose, anche perché nelle immediate vicinanze, praticamente al confine della proprietà, si trovano accatastate pile di legna da ardere, frutto dell'attività di boscaiolo, taglia legna e agricoltore che risiede nelle immediate vicinanze dei locali andati in fumo.

Le cause delle fiamme sono ora al vaglio tecnico-investigativo dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno costantemente presidiato tutte le operazioni. A un primo sommario riscontro l'incendio non sembrerebbe essere di natura dolosa.