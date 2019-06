Lavori alla rete idrica, manca l'acqua a Sant'Agata de' Goti

Mercoledì 26 Giugno 2019, 23:17

BENEVENTO - Un venerdì mattina senz'acqua per gran parte del comune di Sant'Agata de' Goti. A causa di lavori da effettuare sulla rete idrica in località Piana del Mondo, infatti, la Gesesa ha comunicato che sarà sospesa l'erogazione tra le 9 e le 11 di domani, venerdì, nelle seguenti zone: S. Pietro, Fagnano, via Sopra Campo, via San Paolo, via Rusciano, zona Presta e Piana del Mondo. Per segnalazioni è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17.