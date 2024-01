Sant'Agata de' Goti, Matera «Ascierto orgoglio sannita, adesso puntare sul Sant'Alfonso»

«Apprendo con profonda ammirazione di come a Napoli, presso l'Istituto per la ricerca e la cura dei tumori Fondazione Pascale, sia stato somministrato per la prima volta a un cittadino italiano una dose del vaccino anticancro sperimentale a mRna per la cura del melanoma. Una nuova straordinaria tappa nel percorso delle cure oncologiche, un ulteriore step di una ricerca che, anche questa, sta avendo quale suo timoniere il nostro Paolo Ascierto, scienziato di fama internazionale che sempre più rappresenta vanto per il Sannio tutto». Così, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, anche presidente del Comitato per la legislazione del Senato, nel commentare la notizia.

«Riempie ovviamente di orgoglio, ogni volta, prendere atto di come il dottore Ascierto si sia collocato ormai in pianta stabile nella elite della scienza mondiale per quel che riguarda l'Oncologia. Ancor di più, di conseguenza, si anima nel territorio del Sannio l'aspettativa rispetto alla dislocazione di taluni servizi del Pascale al Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti. È certamente allettante la prospettiva di poter avere ad operare tra i padiglioni saticulani uno scienziato del tenore di Ascierto.

Speriamo, pertanto, che quanto prima si possa concretizzare questa possibilità e che la Regione Campania dia una prima risposta alle comunità, sempre nelle more della attuazione del Decreto 41/2019».