Giovedì 30 Agosto 2018, 11:24

Una bomba carta è stata fatta esplodere durante la notte davanti all'abitazione di un imprenditore di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. La deflagrazione ha anche mandato in frantumi i vetri di una finestra e danneggiato un muro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si esclude la natura del gesto a scopo intimidatorio.